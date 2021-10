Omofobia: Letta, 'impossibile trattare con chi voleva solo affossare Ddl'

28 ottobre 2021 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "In tanti mi hanno detto che avremmo dovuto negoziare. Ma al di là di tatticismi, le reazioni di ieri chiariscono tutto. L'applauso sgangherato del Senato dimostra che coloro che hanno affossato il Ddl non volevano alcun Ddl zan. Ieri chiaramente era una trappola costruita per far saltare tutto, quello era l'obiettivo sin dall'inizio, non c'era volontà di mediare e trovare una sintesi". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina.