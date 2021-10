Omofobia: Della Vedova e Magi in piazza per ddl Zan, 'avanti sui diritti'

28 ottobre 2021 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Una delegazione di Più Europa, composta dal segretario Benedetto Della Vedova, dal Presidente Riccardo Magi e da Rita Di Sano della segreteria di +E, ha partecipato questa sera alla manifestazione indetta a Roma per sostenere il ddl Zan.

“Più Europa ha sostenuto, sostiene e sosterrà le leggi di libertà che promuovono diritti e uguaglianza - ha detto Della Vedova parlando durante la manifestazione -. Quello che è andato in scena ieri al Senato sul ddl Zan è uno scontro politico che c'è in Italia e che c'è in Europa, dove ci sono paesi in cui l'omofobia è diventata legge dello Stato. Qui in Italia ci sono politici che guardano a Orban e alla Polonia che fa passi indietro sull'aborto e i diritti Lgbt. Io credo che dobbiamo riprendere in Parlamento il cammino della legge contro l'omofobia, e che serva una legge sul matrimonio egualitario. C'è chi vuole fare passi indietro, noi vogliamo andare avanti”.

“Dobbiamo - ha sottolineato Magi - rilanciare sui temi dell'uguaglianza e dei diritti civili a partire dal matrimonio egualitario e le adozioni per le famiglie arcobaleno, così come avevamo proposto con i nostri ordini de giorno alla Camera in occasione dell'esame del ddl Zan”.