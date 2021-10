28 ottobre 2021 a

Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Una donna di 83 anni è stata investita, intorno alle 14.45, a Parabiago, in provincia di Milano ed è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Legnano, dove si trova in condizioni molto gravi. L'incidente è avvenuto in via Enrico Fermi e l'anziana ha riportato vari traumi, tra cui al cranio, al volto e al bacino. Sul posto i vigili urbani.