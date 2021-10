Manovra: Draghi, '12 mld per ridurre pressione fiscale nel 2022'

28 ottobre 2021 a

Roma, 28 ott (Adnkronos) - La manovra stanzia "circa 12mld per ridurre la pressione fiscale. Non 8, ma 12". Lo ha detto il premier Mario Draghi.

"8mld sono per un intervento mirato a ridurre i costi sulle imposte sulle società, per le persone, per il cuneo fiscale. Ci sono varie ipotesi di impiego di questi 8mld, li definiremo insieme al Parlamento", ha sottolineato il premier chiarendo che si parla nel periodo '22-'24 di "quasi 40mld alla riduzione delle imposte, cifre mai stanziate".