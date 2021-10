Manovra: Conte, 'dispiace per no a cashback, su evasione governo doveva osare di piu''

28 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Ci spiace constatare (ma se pensiamo alle tradizionali strizzate d'occhio di alcuni partiti all'evasione non sorprende poi troppo) che non tutti tengono, come il M5S, a un vero piano anti-evasione: ripristinare il cashback, rivedendo la misura dopo la prima applicazione, sarebbe servito a continuare a orientare i consumatori verso i pagamenti digitali (la c.d. “spinta gentile”) e quindi a contrastare gli oltre 100 miliardi di evasione annui persi in Italia. Su questo il Governo avrebbe dovuto osare di più e non lasciarsi distrarre dai partiti che declamano di voler abbassare le tasse ma fanno finta di non capire che l'unico modo serio e sostenibile per ottenere questo risultato è che tutti paghino le tasse perché tutti paghino meno. Ma questa è una battaglia che il M5S porterà avanti con forza e determinazione". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, dopo il via libera del Cdm alla manovra.