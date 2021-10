Manovra: Boccia, 'con riduzione tasse lavoro accolta priorità Pd'

28 ottobre 2021 a

Roma, 28 set (Adnkronos) - "Per il Partito democratico abbassare le tasse sul lavoro è una priorità assoluta; lo chiedono aziende e lavoratori perché significa essere più competitivi e avere più soldi in busta paga. Il PD c'è, mi auguro possa esserci anche la destra, anche se ormai ho smesso da un po' l'esercizio complicato di interpretare le tre diverse destre che abbiamo in Italia”. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, in un'intervista a Radio radicale.