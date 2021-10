Food: Macha cresce in Italia con Illimity, punta a 50 nuovi negozi nel 2022

28 ottobre 2021 a

Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Il brand della ristorazione dei 'pokè' Macha accelera la sua espansione in Italia con il supporto di Illimity, che la finanzia con 4 milioni di euro. L'obiettivo sono 50 nuovi negozi nel 2022. Il finanziamento, che dura cinque anni, permetterà l'avvio del piano di sviluppo che prevede l'apertura di nuovi punti vendita sia nel format “Macha Cafè” che “Machapokè”.

Al pokè, piatto di ispirazione hawaiana da sempre presente nell'offerta di Macha, la società ha deciso di dedicare nel 2019 un proprio brand per puntare sulla formula “build your own”. L'obiettivo di Macha è "espandere la presenza del brand su tutto il territorio italiano, sfruttando sia la forte crescita del segmento healthy food che la perfetta compatibilità dei suoi prodotti con le modalità take away e delivery. In particolare, il piano si concentra sull'apertura di store nelle regioni del centro nord, sempre a gestione diretta".

Macha è stato fondato nel 2016 da Tunde Pecsvari e Antonio Scognamiglio. Il format, di impronta internazionale, prende ispirazione dal fenomeno dei “matcha bar”, diffusi oltre che in Giappone, negli Stati Uniti e in Australia. Il matcha, varietà pregiata di tè verde giapponese, è il simbolo di uno stile di vita sano e si integra perfettamente con il pokè e con tutte le altre proposte di Macha a base di superfood e avocado. La Società oggi opera in 4 regioni italiane con 19 punti vendita ai quali si aggiungeranno altri 5 entro la fine dell'anno. L'azienda nel corso del 2021 è cresciuta a un ritmo significativo, registrando un ebitda positivo già nel primo semestre e chiuderà l'anno con oltre 7 milioni di fatturato, complici la ripartenza e la proposta di prodotti coerenti con i nuovi trend.