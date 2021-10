Appy Pie AppMakr consente a tutti di creare la propria app mobile senza alcuna codifica

28 ottobre 2021 a

a

a

ROMA, 27 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Appy Pie, un costruttore di app senza codice, consente ai suoi utenti di creare un app mobile con completa libertà di progettazione. Le loro funzionalità di trascinamento della selezione semplificano la progettazione di un'app mobile con funzionalità e flusso di lavoro specifici senza dover sapere come codificare.

Gli individui possono utilizzare Appy Pie AppMakr per creare applicazioni mobili dinamiche guidate dalla loro invenzione e creatività piuttosto che fare affidamento sulle risorse IT. La piattaforma accessibile e intuitiva consente alle aziende di distribuire app per soddisfare le esigenze dei clienti e fornire i migliori servizi e soluzioni possibili.

Le funzionalità drag-and-drop diAppy Pie AppMakr aiutano le organizzazioni a colmare il divario tra concetto e implementazione, consentendo loro di raggiungere obiettivi business-critical e raggiungere nuove vette in un ambiente in rapida evoluzione.

Sviluppa e distribuisci app multifunzionali accattivanti con funzionalità offline con Appy Pie. Queste app dinamiche sono dotate di funzionalità moderne che le rendono attraenti e migliorano l'esperienza dell'utente. Le aziende possono modificare le proprie app in qualsiasi modo per soddisfare le proprie esigenze e consentire a se stesse di offrire soluzioni personalizzate ai propri clienti", ha affermato Abhinav Girdhar, fondatore e CEO Appy Pie.

App Pie è stata in prima linea nello sviluppo di app senza codice, servendo milioni di utenti in tutto il mondo e consentendo alle piccole e medie imprese con competenze di programmazione scarse o nulle di sviluppare app multifunzionali.

Informazioni su Appy Pie

Appy Pie, un marchio di Appy Pie LLP, è il leader senza rivali nel mercato delle applicazioni di co-code. Appy Pie aiuta le SMBs, le aziende e le organizzazioni a trasformare le loro idee in realtà, senza alcuna conoscenza tecnica o di codifica. Con prodotti come App Builder, Website Builder, Chatbot Builder, Live Chat e Workflow Builder, le aziende o le organizzazioni di qualsiasi dimensione possono creare, connettere e distribuire applicazioni e tecnologie per cambiare il modo in cui funzionano e aumentare la produttività con un facile da usare no -code soluzioni aziendali.

Per maggiori informazioni per favore visita:- https://it.appypie.com/

Contatto per i mediaAbhinav [email protected]+1 888 322 7617

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1389762/Appypie_Logo_Logo.jpg