28 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Confermiamo la app 18 anni e proroghiamo da giugno a dicembre 2022 gli incentivi fiscali per l'acquisto della casa per i giovani. Associamo a questi incentivi un fondo per gli affitti per i giovani meno agiati". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Daniele Franco al termine del Cdm che ha approvato la manovra.