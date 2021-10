UNWTO e Sommet Education rivelano i 3 vincitori del concorso Hospitality Challenge

27 ottobre 2021 a

- LOSANNA, Svizzera e BARCELLONA, Spagna, 27 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Nel giugno 2020, l'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) e Sommet Education hanno lanciato il concorso Hospitality Challenge con l'obiettivo di individuare idee, progetti e menti innovative in grado di accelerare la ripresa del settore turistico. L'iniziativa ha ricevuto 600 candidature da tutto il mondo. I 30 migliori finalisti hanno ricevuto una borsa di studio in diversi programmi di hospitality management, gastronomia e arte della pasticceria, ospitati dagli istituti di fama internazionale di Sommet Education: Glion Institute of Higher Education, Les Roches ed École Ducasse.

Il 50% dei candidati ha scelto di sottoporre un progetto sul tema: Obiettivo di Sviluppo Sostenibile – Lavoro Dignitoso e Crescita Economica (Sustainable Development Goal 8 - Decent Work and Economic Growth).

Chartok, Searchef e Join F&B sono i 3 progetti imprenditoriali più innovativi eletti oggi al Future of Tourism World Summit di Barcellona. Eurazeo, il principale gruppo di investimento globale di cui Sommet Education è una società in portfolio, metterà a disposizione un fondo complessivo di 100.000 € per sostenere e supportarne lo sviluppo iniziale.

Eurazeo è determinato a trasformare il suo potere di finanziamento in catalizzatore per una transizione verso una società più sostenibile, più sana e più rispettosa dell'ambiente, oltre che più inclusiva e più equa.

Sophie Flak, Managing Partner CSR di Eurazéo afferma: "Oggi siamo estremamente felici di fornire un supporto finanziario a queste tre nuove idee e persone appassionate, crediamo che questi progetti si trasformeranno in aziende innovative e performanti con un valore aggiunto per il settore del turismo e dell'ospitalità."

Lo spagnolo Luz Alvarado Zaiz, iscritto al master in Marketing andManagement for Luxury Tourism di Les Roches Marbella, e Joan Sanz sono i co-fondatori di Chartok, un software collaborativo per il settore alberghiero che mira a far sì che i dipendenti siano produttivi mentre sono connessi da qualsiasi luogo.

Jose Luis Egas dall'Ecuador, iscritto all'MBA in Global Hospitality Management presso Les Roches Crans-Montana, ha ideato Searchef: una piattaforma di sharing per esperienze gastronomiche reali e digitali con chef, cuochi, sommelier, baristi e mixologist, che mette in contatto le persone per creare eventi a qualsiasi prezzo, con un servizio di prima classe.

Il canadese Roger Obeid ha scelto invece il master in Hospitality Entrepreneurship and Innovation di Glion Institute of Higher Education. Il suo progetto Join F&B, dedicato al settore dell'ospitalità e F&B, consiste in un servizio di recruiting per persone disabili, in particolare i non udenti e le persone con disabilità motoria, come nuova forza lavoro affidabile e fondamentale in questo settore.

Il segretario generale dell'UNWTO, Zurab Pololikashvili, ha dichiarato: "Senza ospitalità, non c'è turismo. E senza istruzione non possiamo formare una nuova generazione di leader e professionisti del turismo che saranno in grado di far ripartire e rivitalizzare il nostro settore. Ci congratuliamo con i tre vincitori dell'Hospitality Challenge e non vediamo l'ora di vedere crescere questi progetti innovativi".

Benoît-Etienne Domenget, CEO di Sommet Education aggiunge: "L'istruzione ha l'obiettivo di supportare i talenti e promuovere le loro idee. Siamo estremamente orgogliosi di consentire a queste menti creative di sviluppare ulteriormente i loro progetti in attività che avranno un impatto e trasformeranno il futuro del nostro settore".

