Spazio: Thales Alenia Space selezionata da Esa per Sistema di Radionavigazione Lunare (2)

27 ottobre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Questo studio è complementare alle attività in corso della Fase A/B1 che studieranno la fattibilità e la definizione di un futuro Sistema di Radionavigazione Lunare e fa parte del progetto inerente i servizi di comunicazione e navigazione, con un contratto guidato da Telespazio. Thales Alenia Space insieme a Telespazio è responsabile della definizione e della progettazione dell'intero sistema, così come della progettazione del segmento spaziale (elementi in orbita attorno alla Luna) e del segmento lunare (elementi sulla superficie della Luna). La sinergia stabilita con Telespazio garantirà l'ottimizzazione della soluzione.