27 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Che i sindacati attacchino il Governo sulle pensioni dimostra ancora una volta come parte dei dirigenti di questo Paese pensi solo a chi è già garantito e non ai giovani. Tanto il conto lo pagano sempre i nostri figli. Per me ha ragione Mario Draghi e non Maurizio Landini". Lo scrive in un post su Facebook Matteo Renzi.