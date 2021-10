Pallavolo: Giulia Aringhieri miglior Blocker ai Campionati Europei di Sitting Volley 2021

27 ottobre 2021 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Un riconoscimento prestigioso, arrivato dopo un percorso pieno di fatiche ma anche di grandi vittorie. L'atleta Giulia Aringhieri ha ricevuto ad Antalaya (Turchia) il premio di miglior Blocker nei Campionati Europei di Sitting Volley, in cui la nazionale italiana femminile ha conquistato per la seconda volta consecutiva la medaglia d'Argento. Una vittoria importante che da l' accesso diretto alla nazionale italiana ai prossimi campionati mondiali del 2022.

Grande l'emozione per la giovane atleta livornese, che già questa estate insieme alla sua squadra ha partecipato alla Paralimpiadi di Tokyo 2020: “Sono felice ed onorata di ricevere questo premio, arrivato dopo anni di impegno e sacrificio. Non posso dimenticare che appena cinque anni fa non esisteva una rappresentativa italiana di Sitting Volley, ed oggi siamo vicecampionesse europee per la seconda volta e abbiamo una esperienza importante alle Paralimpiadi di Tokyo. Il mio ringraziamento più profondo va alla mia squadra che mi ha sempre incoraggiato e supportato, senza di loro, questo premio non sarebbe mai arrivato. Voglio condividerlo con tutte le mie compagne e con chi ci allena ogni giorno".