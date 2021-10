Omofobia: Zan, 'la Lega bluffa, vuole solo affossare la legge'

27 ottobre 2021 a

Roma, 27 ott (Adnkronos) - "Il rinvio è un bluff. Quelli della Lega non hanno detto 'ritiriamo la tagliola per cercare una mediazione', hanno detto 'rinviamo il voto della tagliola'. Ma votarla oggi o tra una settimana non cambia". Lo ha detto Alessandro Zan, a L'aria che tira, a proposito delle votazioni in Senato sul Ddl Zan.

"Il tema è capire se le forze politiche che sono maggioranza nel Parlamento vogliono approvare la legge. La Lega ha dimostrato che vuole affossarla, se no non avrebbe presentato una tagliola che affossa la legge", ha spiegato il deputato del Pd.

"La Lega ha chiesto il voto della tagliola, questo dimostra che vuole affossare la legge, è la prova provata che ci sono forze politiche vicino a Orban che non vogliono leggi di civiltà", ha sottolineato ancora Zan.