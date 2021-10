Omofobia: Taverna, 'non finisce qui, M5S non arretra'

27 ottobre 2021 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Oggi è stata scritta una brutta pagina della storia politica dell'Italia. Il Centrodestra - renziani compresi - blocca, in Senato, il #ddlZan. Gente che, in un bagno di ipocrisia, dimostra ancora una volta di essere distante anni luce dalla sensibilità del Paese. Pesa su di loro come un macigno la responsabilità di aver ostacolato un percorso di civiltà. I diritti dei cittadini non possono essere oggetto di malcelati giochi di palazzo. Una cosa è certa, non finisce qui. Il M5S non arretra". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato Paola Taverna.