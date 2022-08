Omofobia: Meloni, 'stop a pessimo ddl Zan, è vittoria Fdi, Letta-Conte l'hanno affossato'

27 ottobre 2021 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Cala il sipario sul ddl Zan, una pessima proposta di legge che Fratelli d'Italia ha contrastato con coerenza e nel merito fin dall'inizio. Non abbiamo mai cambiato idea e lo abbiamo dimostrato oggi in Senato: siamo stati l'unico gruppo interamente presente e unito nel voto. È una vittoria che non appartiene solo a noi ma anche a tutte le realtà, le associazioni, le famiglie e i cittadini che in questi mesi si sono battuti ad ogni livello per denunciare follie, contraddizioni e aspetti negativi di una follia firmata Pd-Cinquestelle di cui l'Italia non aveva alcun bisogno". Lo scrive su Fb Giorgia Meloni.

"Patetiche le accuse di Letta, Conte e della sinistra: i primi -avverte Meloni- ad aver affossato la legge sono i suoi stessi firmatari, Zan in testa, che in questa proposta hanno scritto e difeso fino alla fine norme e principi surreali (dal self-id al gender nelle scuole) che nulla avevano a che fare con la lotta alle discriminazioni".