Omofobia: Cucca (Iv), 'ddl Zan affossato per arroganza Pd e 5 Stelle'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Il Pd e il M5S, pur di non accettare una mediazione, hanno affossato il Ddl Zan. Un atteggiamento arrogante sulla pelle dei più fragili della società. Italia Viva si è comportata con lealtà, ma da subito avevamo avvisato del rischio di defezioni fra le fila dei grillini e dei dem. Non ci hanno dato ascolto e questo è stato il risultato”. Così Giuseppe Luigi Cucca, Vicepresidente di Italia Viva in Senato.