27 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 27 ott (Adnkronos) - "Sui diritti non si fa nessun gioco. E non ci si trincera nel segreto dell'urna. Ognuno si assuma la responsabilità di far sapere da che parte sta. No al voto segreto. #ddlzan". Lo scrive su Facebook Teresa Bellanova.