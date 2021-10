27 ottobre 2021 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Confermato il Superbonus 110% anche sulle case monofamiliari per tutto il 2022, per proprietari con Isee fino a 25mila euro. Lo apprende da fonti di governo a cabina di regia sulla manovra in corso a Palazzo Chigi.