Green pass: Unione Artigiani Milano, 'minacce a Sala pericolosa degenerazione'

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - "Unione Artigiani Milano esprime totale solidarietà al sindaco di Milano Beppe Sala per le vergognose minacce ricevute". Lo afferma il segretario generale dell'associazione, Marco Accornero, dopo le minacce via chat al sindaco di Milano da alcuni no green pass. "Il dissenso e la protesta civile sono il sale della democrazia, ma quello che stiamo registrando a Milano e nel Paese rappresenta una pericolosa degenerazione. La carta verde e la campagna vaccinale stanno consentendo all'Italia di ripartire col massimo grado di sicurezza possibile. Colpiamo, uniti, il Covid e i rischi di contagio e non le persone e gli strumenti che puntano a combatterli", aggiunge.