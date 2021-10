Green pass: Sangalli (Confcommercio), 'minacce a Sala degenerazione preoccupante'

27 ottobre 2021 a

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - “Siamo vicini ed esprimiamo tutta la nostra solidarietà e quella del mondo imprenditoriale al sindaco Sala per le gravissime minacce ricevute. Minacce che rivelano una degenerazione molto preoccupante delle problematiche relative all'utilizzo del green pass. Uno strumento grazie al quale sta ripartendo la vita civile ed economica del nostro Paese e di Milano". Lo afferma Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Milano, sulle minacce al sindaco di Milano su un gruppo social di no green pass.

"Ovviamente è più che legittimo il dissenso che però non può mai tradursi in espressioni ed azioni violente, compresa la paralisi delle città per manifestazioni non autorizzate. In questa fase ancora così difficile occorre ritrovare con urgenza unità di intenti, pur nella diversità delle posizioni, avendo ben presente che il nemico comune da sconfiggere è la pandemia e non le soluzioni per combatterla”, aggiunge Sangalli.