G20: Draghi, 'vaccini solo per 3,1% cittadini Paesi poveri, dobbiamo accelerare'

27 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Nel G20 che si aprirà sabato a Roma "discuteremo dei temi più complessi del nostro tempo, con l'obiettivo di trovare soluzioni ambiziose e condivise. Tra le questioni di maggiore rilevanza, c'è la pandemia di Covid-19 e, in particolare, le diseguaglianze nell'accesso ai vaccini". Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo all'incontro con i rappresentanti della Presidenza del Labour 20, in vista del G20.

"In Italia, in Europa e in altre economie avanzate, la campagna vaccinale ha raggiunto risultati molto soddisfacenti. Tuttavia, solo il 3,1 per cento dei cittadini nei Paesi a basso reddito ha ricevuto almeno una dose. Dobbiamo accelerare la distribuzione di vaccini a questi Stati e offrire loro supporto logistico. È essenziale aiutarli a proteggere i loro cittadini e impedire che si formino nuove e pericolose varianti", ha rimarcato il presidente del Consiglio.