G20: Draghi, 'crisi climatica va affrontata uniti e con coraggio'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Altro tema al centro" del G20 che si aprirà sabato a Roma "è la transizione ecologica. Durante il G20 discuteremo di come ridurre le emissioni di gas climalteranti per centrare gli obiettivi internazionali che ci siamo prefissi. L'Europa si è mossa con grande determinazione su questo fronte. Tuttavia, la crisi climatica può essere affrontata solo se tutti Paesi del G20 decidono di agire in modo simultaneo, coordinato e coraggioso". Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo all'incontro con i rappresentanti della Presidenza del Labour 20, in vista del G20.

"È altrettanto necessario - per il presidente del Consiglio - puntare sulla formazione per creare le competenze necessarie ad affrontare la rivoluzione ambientale, insieme a quella digitale. Sono cambiamenti epocali che richiedono investimenti ambiziosi. In Europa, abbiamo lanciato il programma Next Generation EU, un piano da 750 miliardi per finanziare progetti di sviluppo e riforme. Vogliamo promuovere l'innovazione, colmare i divari territoriali e favorire l'occupazione delle fasce della popolazione più penalizzate sul mercato del lavoro, a partire da giovani e donne".