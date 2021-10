Clima: Mattarella, 'questione globale per sviluppo equo e sostenibile'

27 ottobre 2021 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - L'esperienza della pandemia dimostra che "ancora una volta la cooperazione e il multilateralismo si confermano gli strumenti più efficaci per affrontare le questioni globali. È un insegnamento da non dimenticare, ad esempio, nell'affrontare i cambiamenti climatici e le sfide di uno sviluppo autenticamente equo e sostenibile". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al direttore dell'Istituto Affari internazionali, professoressa Nathalie Tocci, in occasione del Premio "Giovani talenti per l'Italia, l'Europa e il mondo".