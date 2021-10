Castelli (Acea): 'Ruolo strategico delle multiutility nella transizione ecologica'

27 ottobre 2021 a

a

a

Rimini, 27 ott. - (Adnkronos) - Il ruolo che abbiamo nella transizione ecologica come multiutility "è fondamentale e strategico che ci consentirà, se giustamente supportato, a traguardare gli obiettivi e gli impegni che abbiamo assunto sul fronte comunitario nell'orizzonte temporale che c'è stato richiesto". Lo afferma Michaela Castelli, presidente Acea, all'Adnkronos in occasione di Ecomondo, la fiera della green economy di Rimini.

Ecomondo, sottolinea Castelli, "rappresenta un'occasione di confronto su tematiche importanti e sul supporto che queste aziende devono avere per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, anche per ottenere i fondi del Pnrr. Gli spunti sono tanti e Acea c'è come operatore in tutti e tre i comparti".

"Oggi siamo felici di un confronto con i nostri colleghi operatori per cercare di ragionare su una pianificazione che possa veramente dare all'Italia, anche in quest'occasione di ripartenza, delle chance di cui beneficeranno le nostre future generazioni" conclude Castelli.