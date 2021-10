Beauty gives back, raccolti 34mila euro per laboratori bellezza donne malate di tumore

27 ottobre 2021 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - Tornato sul web la mattina del 25 ottobre, Beauty Gives Back, l'evento di raccolta fondi a favore de 'La forza e il sorriso Onlus', ha registrato il tutto esaurito in poco più di un giorno. Grazie alle donazioni di oltre 860 partecipanti, che si sono aggiudicati le 1.000 Surprise Bag omaggio, composte con i prodotti donati dai brand cosmetici sostenitori, la Digital Edition 2021 di Beauty Gives Back ha permesso di raccogliere 34mila euro.

I proventi - riferisce una nota - verranno utilizzati per portare avanti ed espandere ulteriormente il programma di laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico organizzato da 'La forza e il sorriso Onlus' con il patrocinio di Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche.

"Anche quest'anno - commenta Anna Segatti, presidente de 'La forza e il sorriso Onlus' - siamo colpiti dalla vicinanza e dalla generosità delle persone che hanno scelto di sostenerci. La malattia oncologica è, purtroppo, un'esperienza che tocca tantissimi da vicino, direttamente o indirettamente. Sapere che ci sono così tante persone sensibili alla causa e disposte a dare il proprio contributo per aiutare le donne che stanno affrontando questa difficile battaglia ci dà una grande forza per andare avanti nel nostro lavoro! Vogliamo ringraziare di cuore, uno ad uno, tutti i partecipanti, i sostenitori e i partner che hanno vissuto quest'esperienza accanto a noi", conclude.