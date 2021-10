Alta qualità e personalizzazione nella stampa digitale? Sì, con StampaeStampe.it

27 ottobre 2021 a

-

Milano, 27 ottobre 2021. Vengono presentati servizi di stampa digitale, rivolti sia al mercato italiano che europeo, caratterizzati dall'attenzione verso l'alta qualità e una consulenza che va dalla pre-stampa al prodotto finito chiavi-in-mano. StampaeStampe.it è il centro di stampa digitale online ternano che permette di dare forma a ogni progetto: dalle

All'interno del catalogo sono presenti, tra le tante tipologie di articoli, roll up, forex, etichette in bobina, plexiglass, adesivi, carta, pannelli rigidi ed espositori per fiere. A questi vanno ad aggiungersi i prodotti di stampa digitale di piccolo formato, come biglietti da visita, brochure, pieghevoli, depliant, etichette adesive e volantini.

La semplicità e la sicurezza dell'esperienza d'acquisto sono rese possibili anche dalla preparazione del team che si occupa dell'assistenza clienti: servizio fruibile via telefono, chat, email e social network.

L'offerta rende subito accessibile la realizzazione del proprio progetto di comunicazione o pubblicitario, sia per i contesti interni che per quelli esterni. A disposizione dell'acquirente c'è infatti un'ampia gamma di materiali, associati a una sorprendente qualità di stampa e tariffe concorrenziali.

In merito alla convenienza, la sezione “Promozioni” permette di scoprire tante ulteriori opportunità di risparmio. Senza contare l'applicazione di prezzi più contenuti per chi sceglie la data più lontana di spedizione.

Il riscontro delle esperienze d'acquisto raccolte nelle 3.270 recensioni riportate da Feedaty certifica la soddisfazione espressa dai clienti.

