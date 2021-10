Palermo: tentata concussione, condannato Presidente Consiglio comunale Orlando**

27 ottobre 2021 a

a

a

Palermo, 27 ott. (Adnkronos) - Con l'accusa di tentata concussione il Presidente del Consiglio comunale di Palermo Salvatore Orlando è stato condannato a un anno e mezzo di carcere. Assolto, invece, Antonino Rera, il dirigente comunale, imputato di favoreggiamento personale. La sentenza è stata emessa poco fa della terza sezione penale del Tribunale, presieduta da Fabrizio La Cascia.

Secondo l'accusa Orlando, solo omonimo del sindaco Leoluca Orlando, nel giugno del 2015 avrebbe tentato di costringere due componenti della commissione comunale per il conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio consulenza giuridico amministrativa del Consiglio, a scegliere Rera. La nomina non ci fu perché alla fine venne scelto Nicolò Giuffrida. I pm Giovanni Antoci e Claudia Bevilacqua a maggio avevano chiesto una pena a 3 anni e mezzo di reclusione per Orlando. Mentre per Rera, assolto, era stata sollecitata una condanna a 2 anni.