27 ottobre 2021

Roma, 27 ott (Adnkronos) - "Vediamo come andrà in Senato. Io sono convinto che Italia viva voterà con noi e la tagliola non dovrebbe passare. Poi ci sono tanti del gruppo Misto che hanno già dichiarato che voteranno contro la tagliola, sono abbastanza tranquillo che questa operazione della Lega non passerà". Lo ha detto Alessandro Zan, a L'aria che tira, parlando del voto al Senato sul Ddl Zan.