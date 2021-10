Omofobia: D'Incà, affossati diritti per mero calcolo politico, M5S leale'**

27 ottobre 2021 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Ho votato con convinzione a favore del #ddlZan alla Camera. Quello che è successo al Senato oggi è una brutta pagina dell'attività parlamentare perché sono stati affossati dei diritti per mero calcolo politico. Il MoVimento 5 Stelle è stato leale e ha sempre ascoltato le richieste che arrivano dal Paese. Un Paese che è molto più avanti della politica, mentre oggi la politica ha dimostrato di non essere in sintonia con i cittadini". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà.