27 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Faccia bene il ministro, non rispondo agli insulti, non mi interessa quello che pensa di me". Così Matteo Salvini, ospite del Salone della Giustizia, commenta le parole dell'ex alleato Luigi Di Maio che nel suo libro lo ha definito "inaffidabile".