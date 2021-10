26 ottobre 2021 a

Milano, 26 ott. (Adnkronos) - In Lombardia come a livello nazionale prosegue il recupero dei consumi elettrici e industriali. A settembre, Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, ha rilevato una domanda di energia elettrica di 5,8 miliardi di kWh. Questo valore è in crescita del 3% rispetto a settembre 2020 e del 0,4% rispetto a settembre 2019.