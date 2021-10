Ricerca: 3 mln per studi su Covid e sclerosi multipla da Aism

26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott. (Adnkronos Salute) - E' di 3 milioni di euro l'impegno dell'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e della sua Fondazione (Fism) per la ricerca su Covid-19 e sclerosi multipla. Sono infatti 2 i milioni, nel bando dedicato, assegnati al congresso Aism-Fism - inaugurato oggi - che si aggiungono al milione già assegnato nel 2020-2021 ai progetti speciali sul virus pandemico. Mentre sono 5 i milioni destinati alla ricerca sulla sclerosi multipla per il prossimo bando 2022.

I 4 vincitori del bando di 2 milioni Covid-sclerosi multipla sono stati annunciati da presidente Fism, Mario Alberto Battaglia. Si tratta di Andrea Cossarizza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Francesco Cucca dell'Università di Sassari, Massimo Filippi dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Marco Salvetti dell'Università Sapienza di Roma. I vincitori sono stati selezionati da una commissione ad hoc composta da esperti internazionali. Al congresso è stata annunciata anche l'apertura del bando annuale Fism a fine dicembre, di 5 milioni di euro per sostenere nel 2022 progetti innovativi, speciali, pensati con strategie collaborative.

"Fin dalla prima emergenza epidemiologica di questo coronavirus, abbiamo promosso e finanziato studi per indagare la relazione Covid-19 e sclerosi multipla. Alcuni di questi studi sono già stati oggetto di pubblicazioni e presentazione ai congressi, altri studi sono tuttora in corso e sono studi fondamentali nel panorama della ricerca internazionale", ha spiegato Battaglia.

"Tutto questo è possibile - ha aggiunto il presidente Fism - grazie all'impegno dei ricercatori e clinici italiani e dei diversi attori che hanno risposto all'agenda di ricerca promossa dall'Alleanza italiana Covid-19. Il nostro obiettivo è conoscere per curare e per prevenire, dando risposte certe e concrete alle persone e alla comunità clinica e di ricerca".

"E' grazie al contributo di tanti cittadini che ci sostengono con le donazioni - ha evidenziato Battaglia - se sempre possiamo lavorare con la rete dei nostri ricercatori e oggi in questo ambito di ricerca. Nel 2021 abbiamo dedicato 3 milioni di euro a queste ricerche, ma prosegue il nostro contributo alla ricerca italiana sulla sclerosi multipla in tutti gli ambiti ed entro la fine dell'anno verrà diffuso il nuovo bando di 5 milioni di euro per il 2022".