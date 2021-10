Recovery: Mattarella, 'Pnrr grande occasione che non possiamo perdere'

26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "La nostra economia sta crescendo oggi con ritmi che appaiono incoraggianti, superiori alla media degli altri partner europei, in parallelo –va sottolineato– con l'andamento della campagna vaccinale, che, in Italia, sta avendo più successo che altrove. La sfida è andare oltre questa congiuntura favorevole, e di cogliere l'occasione per porre le basi di un miglioramento strutturale delle nostre reti, dei nostri fattori produttivi, dei nostri servizi. È necessario quindi che il processo di ammodernamento avanzi su più fronti e il Piano nazionale di ripresa e resilienza è la grande occasione che non possiamo perdere". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere "Al merito del lavoro" e dei riconoscimenti agli Alfieri.

"Scontiamo ritardi antichi sugli investimenti pubblici e privati: una flessione che ha rallentato i processi di modernizzazione sia delle infrastrutture, di molte imprese, che della pubblica amministrazione. Le risorse disponibili e le riforme ambiziose in programma -ha ricordato il Capo dello Stato- sono volte a costruire un ambiente istituzionale e di impresa che consenta di accrescere il potenziale della nostra società, di migliorare la produttività delle aziende e le loro prospettive sui mercati, in modo da sostenere così la crescita nel tempo".