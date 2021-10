Recovery: Letta, 'serve accelerazione su Pnrr, usare fondi bene e con rapidità'

26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Mettere a terra i progetti del Pnrr è una priorità e la principale delle scelte è perché vedo e ho visto in campagna elettorale la grande aspettativa che c'è sul Pnrr e vedo anche che il possibile rischio di un ritardo sui fondi possa trasformare un clima positivo in una situazione complessa. La grande aspettative ma può tramutarsi in clima negativo, può diventare un boomerang se non siamo rapidi ed efficaci". Così Enrico Letta alla Direzione del Pd.

"Noi mettiamo al servizio del paese tutta la nostra forza e l'impegno a usare bene e rapidamente i fondi del Pnrr. Serve un grande lavoro di accelerazione su questi fondi e credo sia fondamentale. Se non lo faremo oggi, ne pagheremo le conseguenze domani".