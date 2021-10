26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Io non credo che ci siano i numeri in Parlamento, le condizioni, per eleggere Berlusconi al Quirinale. Mi pare non ci sono le condizioni per eleggere Berlusconi presidente della Repubblica, ma questo lo sa anche la destra”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, ad Agorà Rai Tre condotto da Luisella Costamagna.