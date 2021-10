Pensioni: Letta, 'il sistema delle quote non è lo strumento giusto'

26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Il sistema delle quote non è lo strumento giusto, c'è bisogno di un meccanismo che con flessibilità possa discernere sul fatto che non siamo tutti uguali". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd sulla pensioni.

"C'è la necessità di arrivare a una soluzione che eviti lo scalone ma intervenga sulle questioni chiave, il lavoro femminile e i lavori gravosi e usuranti", ha detto il segretario del Pd.