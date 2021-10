Pensioni: Bombardieri, 'no ritorno Fornero, pronti a valutare iniziative'

26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott.(Adnkronos) - "Riproporremo, come facciamo da sei mesi, una discussione strutturale sulla riforma del Welfare in questo paese : se poi la strada dovesse essere quella di un ritorno alla normalità, quella della riforma Fornero, noi su questo tema non ci stiamo. Dobbiamo dare risposta ai giovani e alle donne e dare stabilità alla riforma delle pensioni. La riforma non può cambiare ad ogni tornata elettorale ; quindi aspettiamo delle risposte in tal senso, se non ci saranno, Cgil Cisl e Uil valuteranno le iniziative da prendere”. Così il leader Uil Pierpaolo Bombardieri entrando a palazzo Chigi per l'incontro con Draghi.