Pd: Letta, 'Agorà grande strumento per partecipare e allargare coalizione'

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Dobbiamo impegnarci sulle Agorà, sono uno strumento che se non l'avessimo fatto in questi mesi avremmo dovuto inventarcelo adesso, lo strumento dell'allargamento, della partecipazione che dà a cittadini, elettori, militanti la possibilità scegliere le cose da fare". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

"Le Agorà stanno avendo successo, in campagna elettorale sono state straordinarie, sono state il luogo dell'ascolto. Sono un grande strumento, è un modo per liberare energie e idee -ha spiegato il segretario del Pd-. La partecipazione conta e vincono le idee migliori, vince l'idea buona. E' un modo per andare oltre e allargare la coalizione".