Minenna (Adm): "Progetto di Philip Morris importante per Emilia Romagna e Paese"

26 ottobre 2021 a

Bologna, 26 ott. (Adnkronos) - "Sicuramente si tratta di un progetto molto importante per la regione e il Paese". Ad affermarlo è Marcello Minenna, direttore generale Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, intervenuto all'inaugurazione del nuovo Centro per l'Eccellenza Industriale che si è tenuta oggi a Crespellano (Bologna).

"L'agenzia - ha proseguito Minenna - interagisce con Philip Morris in tutti e tre gli ambiti di propria competenza: accise per le imposte indirette, dogane perché questo è uno stabilimento a forte vocazione di export e monopoli perché la distribuzione avviene attraverso i regimi monopolisti controllati dall'agenzia. Lo sforzo dell'agenzia - ha concluso - è quello di garantire made in Italy e filiera".