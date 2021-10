Manovra: Marattin (Iv), 'eliminare sugar e plastic tax e più soldi a riduzione tasse'

26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Come sono facili in queste ore le dichiarazioni dei partiti (non tutti, per fortuna). Sì al taglio tasse, sì a ulteriori prepensionamenti, sì ad aumentare le risorse per Rdc, sì ad estensione ammortizzatori sociali, sì a proroga Superbonus, sì a maggiori fondi per sanità e istruzione. Sì a tutto. Facile far politica così. Chissà fino a quando i cittadini ci cascheranno”. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze.

"Italia viva non vuole prendere in giro nessuno. Facciamo una sola proposta: eliminiamo sugar e plastic tax, e destiniamo più soldi alla riduzione delle tasse”, conclude.