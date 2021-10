Incidenti: nel cremonese camion tampona auto, muore un'80enne

26 ottobre 2021 a

Milano, 26 ott. (Adnkronos) - Questa mattina a Vaiano Cremasco (Cremona) una donna di 80 anni è morta dopo essere stata tamponata, in auto, da un camion sulla strada ex SS415, mentre si trovava all'altezza del chilometro 28. Nell'incidente, l'80enne sarebbe morta sul colpo e i sanitari ne hanno dichiarato il decesso. Il conducente del camion non è stato portato in ospedale. Sul posto, dalle 9.45, la polizia stradale e i vigili del fuoco.