Freni (Mef): "Valorizzare il modello italiano e l'impostazione di filiera"

Bologna, 26 ott. (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il modello italiano e l'impostazione di filiera, che ha garantito sino ad oggi uno sviluppo sostenibile a livello industriale ed agricolo". Ad affermarlo è Federico Freni, sottosegretario ministero dell'Economia e delle finanze in collegamento con Crespellano (Bologna), in occasione dell'inaugurazione del nuovo Centro per l'Eccellenza Industriale di Philip Morris International.

"Il grande impatto di gettito che il settore ha nel nostro paese - ha proseguito Freni - è il frutto del modello virtuoso che stiamo tutelando e che intendiamo preservare anche a fronte di interferenze esterne. Il nostro obiettivo è quello di preservare e garantire questi equilibri, tutelando il lavoro ed il prodotto nazionale", ha concluso.