Fisco: Fratoianni, 'da oggi firme anche on line per nostra proposta su patrimoniale'

26 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Nei giorni scorsi in uno dei tavoli di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per la tassazione delle grandi ricchezze, al quartiere Garbatella di Roma si è presentato un signore di 99 anni, che voleva firmare per la nostra proposta di patrimoniale. È voluto venire a firmare a tutti i costi, perché come ha detto ai nostri militanti presenti 'la battaglia per la giustizia sociale e i per i nostri giovani non ha età. Lo vogliamo ringraziare pubblicamente davvero di cuore'". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“E oggi poi annunciamo anche - prosegue il leader di SI - che ora è possibile firmare oltre ai tavoli di raccolta in giro per l'Italia, anche online tramite Spid o firma digitale qualificata per la Next Generation Tax, la nostra proposta di patrimoniale sulle grandi ricchezze, per restituire risorse ai ceti più in difficoltà e alle giovani generazioni. Firmare è semplice - conclude Fratoianni - Basta collegarsi a questo link e seguire le istruzioni https://ngtax.it/firma-online/".