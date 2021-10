Calcio: Fiorentina, Nico Gonzalez positivo al Covid

26 ottobre 2021 a

Firenze, 26 ott. (Adnkronos) - La Fiorentina ha comunicato che "nell'ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Nico Gonzalez che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari in accordo con la ASL competente", spiega il club gigliato in una nota.