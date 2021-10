26 ottobre 2021 a

Milano, 26 ott. (Adnkronos) - Un ciclista è stato investito intorno alle 11 a Brescia da un furgone ed è ricoverato in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto in via Agostino Chiappa 24, nei pressi di una discarica. Il ciclista ha riportato un trauma cranico ed è stato rinvenuto dai sanitari in arresto cardio circolatorio. Sul posto la polizia locale.