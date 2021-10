Pd: Letta, '2022 anno elettorale locale, non nazionale, almeno per noi'**

26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Valorizzare sindaci e amministratori locali vuol dire valorizzare il concetto di prossimità, la loro centralità la riconfermo perché vogliamo fare del Pd il partito della prossimità. Ringrazio Boccia e ora facciamo un buon lavoro di coordinamento in vista del prossimo anno, cominciamo subito a lavorare per l'anno prossimo quando andranno al voto importanti città e la Sicilia. Sarà un anno elettorale locale, non sarà uin anno elettorale nazionale, almeno per quello che ci riguarda". Così Enrico Letta alla Direzione Pd.