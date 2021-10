Omofobia: fonti Iv, 'incontro Boschi-Faraone con Pd, poi tavolo politico'**

26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - “Questo pomeriggio alle 15,45 i capigruppo IV di Camera e Senato Boschi e Faraone incontrano la capogruppo del Pd in Senato Malpezzi ed il deputato Zan in rappresentanza del gruppo dem Camera per fare il punto sull'iter della legge che domani arriva in aula a palazzo Madama". Così fonti di Italia Viva.

"Alle 17 il presidente Faraone parteciperà al tavolo politico di maggioranza sul ddl Zan insieme agli altri presidenti di gruppo. Italia Viva era stata la prima a chiedere a maggio un confronto tra le forze politiche per approvare il ddl Zan con alcune modifiche condivise di cui, proprio nel tavolo politico che oggi pomeriggio torna a riunirsi, si era discusso".

"Ora che anche il Pd giunge alla medesima soluzione auspicata dai renziani riguardo alla necessità di modificare la legge per approvarla, Italia viva auspica l'ok della norma contro l'omotransfobia in tempi rapidissimi”.