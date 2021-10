Very Content investe nel digital retail e lancia l'e-commerce in full outsourcing

25 ottobre 2021 a

(Milano 25 ottobre 2021) - Milano, 25 ottobre 2021 - Very Content, azienda leader nel settore della comunicazione digitale, ha deciso di investire nel digital retail con il lancio di un nuovo servizio: l'e-commerce in full outsourcing.

Il servizio si inserisce in uno scenario dove la digitalizzazione sta diventando fondamentale per le aziende che vogliono orientare il loro business verso la vendita online.

Sempre più imprese cercano di investire nella crescita delle proprie vendite online assumendo dipendenti con un background digitale. Queste nuove figure professionali però rientrano nelle nuove professioni digitali sempre più difficili da reperire nel mercato del lavoro, in quanto necessitano di una formazione specifica che non ha ancora riferimenti "forti" nel settore.

Very Content e Lacrom aziende di spicco nel panorama milanese uniscono le proprie forze per aiutare le aziende a organizzare e far crescere il fatturato del proprio e-commerce, mettendo a disposizione la specializzazione dei loro professionisti. Il servizio dà vita ad un'attività capace di aiutare piccole, medie e grandi imprese a creare e sviluppare il proprio business e a raggiungere migliori risultati. L'obiettivo è fornire, anche in tempi brevi, una vera e propria chiave in mano per ogni azienda che vuole affrontare la sfida di vendere i propri prodotti su internet.

Il team di Very Content è seguito meticolosamente dal suo CEO Matteo Feruglio, Digital media guru, dal 1999 Founder e Chairman di numerose digital company e Annalisa Lagrasta, Account executive e co-fondatrice di Very Content, specializzata in contenuti SEO esperta nelle più avanzate tecnologie e tecniche per aumento del traffico organico e specializzata in Facebook e Google Advertising.

Il punto di forza di Very Content, è la combinazione tra comunicazione e digital marketing nella maniera più efficace possibile per i propri clienti.

L'agenzia al fine di potenziare la presenza online dei siti dei clienti, rendendoli non solo una vetrina di lancio, ma anche e-commerce funzionali, cura la crescita del traffico organico sui siti web dei clienti attraverso la creazione e l'ottimizzazione dei contenuti, in modo da farli diventare un driver di crescita per il traffico proveniente dai motori di ricerca. Di fatto, un sito web e un blog SEO oriented con keyword scelte in maniera strategica influiscono positivamente sulla generazione di contatti per i loro clienti.

Alle aziende che non possiedono ancora un sito web e che vogliono crearlo, Very Content fornisce una consulenza professionale e le accompagna nella realizzazione del proprio sito web passo dopo passo. Nel caso invece un'azienda già possieda un sito web o un e-commerce e richieda un aiuto nelle generazioni di nuovi contatti, Very Content offre supporto per la loro strategia di paid search advertising attraverso la realizzazione di Campagne Adv su Google per la generazione di lead e visite

L'agenzia milanese si occupa inoltre della gestione dei profili aziendali su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok e della creazione e gestione di campagne di link building e Digital Pr per conto di aziende clienti grazie ad accordi di collaborazione con testate di settore al fine di aumentare la brand awareness e produrre risultati offline.

Very Content Srl è una digital e content agency di Milano nata dalla voglia di produrre contenuti in maniera sempre divertente e innovativa.

