Un nuovo report rivela che i termostati intelligenti sono 10 volte più convenienti delle alternative per ridurre le bollette del riscaldamento

(Monaco, Germania - 25 ottobre 2021) - È stato dimostrato che i termostati intelligenti riducono le spese per il riscaldamento del 22%, portando a un risparmio di € 260 in una tipica famiglia italiana (1). Questo rappresenta il più alto ritorno sull'investimento rispetto alle pompe di calore, al solare fotovoltaico e all'isolamento.

Monaco, Germania - 25 ottobre 2021 - In un mondo in cui i prezzi all'ingrosso dell'energia sono in rapido aumento, un nuovo report di Gemserv rivela come i termostati intelligenti offrono il più alto potenziale di riduzione di emissioni di anidride carbonica e di costi per euro speso. Il report evidenzia come i termostati intelligenti, rispetto ad altri metodi di decarbonizzazione utilizzati nelle case, quali l'installazione di pannelli solari, l'installazione di pompe di calore o l'aggiunta di isolamento, possano ridurre le bollette di € 260,70 all'anno.

Il report, stilato con revisione paritaria del dott. Tim Forman, professore di sostenibilità all'Università di Cambridge, prende in considerazione i diversi archetipi di abitazioni europee, oltre alle misure più comuni messe in atto per ridurre le emissioni di anidride carbonica, prestando particolare attenzione al costo del prodotto e alla sua installazione, alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e agli esborsi annuali dei consumatori per le bollette.

Tra tutti gli archetipi di abitazioni e i metodi per ridurre le emissioni di anidride carbonica, i termostati intelligenti si sono rivelati i più convenienti per risparmiare denaro ed energia. Sulla base della bolletta del riscaldamento di una tipica famiglia italiana di € 1.185 (2) all'anno, le famiglie possono risparmiare una media di € 260,70 all'anno con un termostato intelligente. I risparmi possono essere anche maggiori se i prezzi dell'energia al consumo continuano ad aumentare, come sta accadendo nel mercato attuale.

Misure come l'installazione di pompe di calore, pannelli solari o l'installazione di isolanti possono costare 10 volte in più rispetto a un termostato intelligente. Per salvaguardarsi da questi aumenti di prezzo, l'investimento più conveniente è l'installazione di un termostato intelligente per ridurre il consumo di energia. Quando si considera come investire nella riduzione della spesa domestica in bolletta, il grafico seguente mostra l'effettivo risparmio in bolletta per 100 € investiti.

Anche se i termostati intelligenti sono i più convenienti, il report indica che l'isolamento, i pannelli solari e le pompe di calore sono tutti metodi importanti per risparmiare energia e rendere le case più ecologiche. Al fine di ottenere maggiori risparmi e raggiungere l'obiettivo di zero netto entro il 2050, queste misure dovranno essere utilizzate in tandem.

"Il riscaldamento a ridotte emissioni di anidride carbonica, la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e il rinnovamento del materiale isolante degli edifici giocheranno tutti un ruolo chiave nella riduzione delle emissioni delle famiglie. Tuttavia, questo report dimostra che i termostati intelligenti offrono rendimenti finanziari consistenti, essendo l'unico, tra i quattro sistemi analizzati a ridurre al tempo stesso l'emissione di anidride carbonica" afferma Christopher Lewis, analista economico di Gemserv.

Christian Deilmann, co-founder e CPO di tado°, aggiunge: “I termostati intelligenti non rappresentano soltanto il modo più convincente per garantire un risparmio economico ed energetico, ma offrono anche i minori costi di acquisto e installazione, presentandosi come una valida opzione per ridurre le emissioni di anidride carbonica e i consumi nelle bollette delle abitazioni europee”.

“In un momento di aumento dei costi energetici in tutta Europa, ridurre il consumo di energia è l'opzione migliore per i consumatori per abbassare le bollette, qualcosa in cui i termostati intelligenti eccellono. Un termostato intelligente è facilmente installabile da chiunque in casa propria in meno di un'ora, a basso costo”.

